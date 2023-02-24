أكثر من 60 نائبا يطالبون بجلسة برلمانية طارئة لمعالجة أمن ديالى

شفق نيوز/ اكدت النائبة عن محافظة ديالى نورس محمود العيسى، اليوم الجمعة، جمع أكثر من 60 توقيعا لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمعالجة أمن ديالى وما تشهده من حوادث وخروقات امنية مستمرة.

وقالت العيسى لوكالة شفق نيوز إن "النواب الموقعين أكدوا على تعزيز الأمن الداخلي لديالى والقبض على الجماعات المسلحة خارج أطر القانون وتأمين الحماية للمدنيين والكفاءات الاكاديمية في المحافظة واتخاذ تدابير لتفادي وقوع مجازر دموية في المناطق والقصبات المتداخلة سكانيا وطائفيا".

وأشارت، الى "وجود مناطق واسعة لم يتم مسكها من قبل القوات الامنية في ظل وجود عصابات منظمة مطلوبة للقضاء منذ سنوات لم يتم القبض على أفرادها من قبل القوات الامنية رغم وجود مذكرات قبض بحقها".

واكدت العيسى، ان "ديالى المحافظة الوحيدة التي تفتقر الى كاميرات المراقبة داخل المدن والسيطرات ما يسهل حركة العصابات واستمرار عمليات القتل والخطف" ، لافتة الى "ضرورة تدخل فوري من البرلمان والحكومة واستدعاء القيادات الامنية واقالة من ثبت تقصيره".

وشهدت ديالى خلال اسبوع مجزرة دموية في اطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة واغتيالا لأشهر أطباء المحافظة في قلب مدينة بعقوبة.