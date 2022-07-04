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أكثر من 500 حالة اختناق في العراق جراء موجة الغبار امس

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-04T05:58:09+0000
أكثر من 500 حالة اختناق في العراق جراء موجة الغبار امس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 500 حالة اختناق في عموم البلاد جراء موجة الغبار امس الاحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح مسموع، ورد الى وكالة شفق نيوز،  إن أعداد حالات الاختناق بسبب موجة الغبار التي مرت على البلاد خلال اليوم الماضي في جميع المحافظات بلغت أكثر من 500 حالة اختناق مختلفة الشدة، مبينا أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، دون تسجيل أي حالة وفاة.

ويتعرض العراق منذ نيسان الماضي لعواصف ترابية، بسبب ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ التي تعاني منها البلاد.

واستفاقت العاصمة العراقية بغداد، صباح أمس الأحد، على عاصفة ترابية جديدة دفعت مطار بغداد إلى تعليق الرحلات الجوية.

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