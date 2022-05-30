أكثر من 50 ألف طالب عراقي يدرسون في إيران

شفق نيوز/ أعلن رئيس مؤسسة شؤون الطلاب الإيراني، هاشم داداش بور، يوم الاثنين، أن أکثر من 50 ألف طالب عراقي يدرسون في إيران.

وقال بور خلال لقائه برئيس جامعة سامراء العراقية صباح علاوي السامرائي، والوفد المرافق له بالعاصمة الإيرانية طهران، ضمن زيارة لتعزيز التواصل العلمي بين البلدين "العراقيون هم اخواننا وتربطنا علاقات ثقافية ودينية مشتركة ومن هذاالمنطلق، نحن حريصون على تمتين العلاقات الأكاديمية بين البلدين".

واضاف "بدأ العديد من الطلاب العراقيين دراستهم في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية وهناك اکثر من 50 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية".

وبين بور "حالیاً ثلاثة ملايين و200 ألف طالب يدرسون في أكثر من ألفي جامعة إيرانية وتحظی بعض هذه الجامعات بمكانة مرموقة في العالم".

من جانبه قال السامرائي، إن زيارة العراقيين لايران ليست بالأمر الجديد ولا يقتصر علی فئة معينة.

واشار إلى أن "مدینة سامراء تضُم تربتها الزكية الإمامين العسكريين عليهما السلام ویقصدها الكثير من الزوار"، لافتا الی "حسن الضیافة وکرم الشعب العراقي في استضافة الزوار والشعب الايراني".