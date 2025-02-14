أكثر من 5 ملايين شخص أحيوا زيارة النصف من شعبان في كربلاء

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في كربلاء نصيف جاسم الخطابي، يوم الجمعة، أن عدد الزائرين خلال زيارة النصف من شعبان بلغ أكثر من خمسة ملايين زائر من داخل العراق وخارجه.

وأشار الخطابي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى نجاح زيارة النصف من شعبان بخططها الامنية والخدمية والنقل والصحة كافة.

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الـ15 من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.

يُذكر أن الإمام المهدي لدى الموروث الديني الإسلامي هو من آل محمد، ويظهر في آخر الزمان و"يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما" كما في الحديث النبوي المتفق عليه، غير أن هناك اختلافاً حول شخصيته حيث يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لم يُولد بعدُ وأنه من أبناء الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب من ولد فاطمة ابنة الرسول، بينما يعتقد الشيعة الإمامية أنه وُلد في القرن الثالث الهجري ويُدعى محمد بن محمد بن الحسن العسكري من أحفاد الإمام السبط الحسين بن علي.