أكثر من 5 ملايين خدمة إنسانية.. الهلال الأحمر العراقي يعلن إحصائية نشاطه في الأربعينية

شفق نيوز - بغداد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الثلاثاء، تقديمها خدمات إنسانية صحية وطبية لأكثر من مليون و270 ألف زائر أجنبي وعراقي خلال الزيارة الأربعينية لعام 2026، وذلك من خلال طواقمها المنتشرة في المحافظات ومحاور مدينة كربلاء.

ووفقاً لتقرير صادر عن الجمعية، فقد شملت الخدمات تقديم الرعاية الإسعافية الميدانية لأكثر من 878 ألف زائر، و68,965 خدمة طبية، إضافة إلى حملات التوعية الصحية والدعم النفسي التي استفاد منها مئات الآلاف، والبحث عن أكثر من 81 ألف مفقود وإرشادهم.

كما قدمت الجمعية أكثر من 5 ملايين خدمة إنسانية مساندة شملت توفير المياه الصالحة للشرب والغسل، وتنفيذ حملات النظافة البيئية ورفع النفايات لتأمين سلامة وأجواء الزيارة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر تعطيل الدوام الرسمي في البلاد كافة يومي الاثنين والثلاثاء تزامناً مع إحياء زيارة الأربعينية.

ويحيي المسلمون الشيعة في محافظة كربلاء العراقية ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).