أكثر من 47 ألف عراقي غادروا تركيا إلى خارجها في 2024

شفق نيوز - أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم السبت، أن أكثر من 47 ألف عراقي هاجروا من تركيا إلى بلدان أخرى خلال عام 2024.

وأوضحت الهيئة في جدول إحصائي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد العراقيين المهاجرين إلى تركيا خلال العام الماضي بلغ 5,964 شخصاً، بينهم 3,062 من الرجال و2,872 من النساء.

وأضافت أن 47,517 عراقياً غادروا تركيا متجهين إلى دول أخرى، مبينة أن هذه النسبة تراجعت مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه عدد المهاجرين العراقيين من تركيا 66,300 شخص.

وأشارت الهيئة إلى أن العراقيين احتلوا المرتبة الأولى في قائمة الجنسيات الأكثر مغادرة لتركيا خلال العام الماضي، تلتهم الجنسيات الأفغانية، ثم الروسية في المرتبة الثالثة.