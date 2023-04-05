أكثر من 45 مليون نسمة.. تقرير أمريكي يخالف التخطيط العراقية بشأن نفوس البلاد..

شفق نيوز/ كشف موقع World Population Review الأمريكي الذي يعني بالتعداد السكاني، أن سكان العراق تجاوز 45 مليون نسمة خلال عام 2023، مبينا ان معدل النمو السكاني يتناقص سنويا.

وقال الموقع في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "عدد سكان العراق خلال شهر شباط من العام الحالي 2023 بلغ 45 مليونا و 262 ألفا و225 نسمة، بمعدل نمو يبلغ 2.31%"، مبينا أن "عدد سكان العراق في نهاية عام 2022 بلغ 44 مليونا و496 الفا و122 نسمة".

وبحسب هذه الإحصاءات فإن تقرير الموقع الأمريكي يخالف احصاءات وزارة التخطيط العراقية التي قدرت عدد سكان البلاد نهاية 2022 بـ42 مليونا و248 ألفا و883 نسمة".

وأضاف تقرير الموقع الأمريكي أن "معدل النمو السكاني في العراق يتناقص تدريجيا حيث يبلغ حاليا 2.31% بعدما كان 2.35% في عام 2022 و 2.39% في عام 2020 و 3.85% في عام 2015" مبينا انه "في ضوء معدل النمو الحالي فإن عدد سكان العراق سيبلغ أكثر من 52 مليون نسمة في عام 2030".

واوضح ان "عدد الولادات يوميا تبلغ معدل 3329 حالة ولادة وعدد الوفيات تبلغ 529 حالة يوميا"، مبينا ان "هناك 24 مليونا و894 ألفا و724 شخصا فوق سن 18 في العراق، ويبلغ متوسط العمر المتوقع 74.9 سنة".

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق كان في عام 1997، والذي أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كوردستان العراق، الذي قدر مسؤولون في حينها أعداد نفوس الاقليم بنحو ثلاثة ملايين مواطن.