أكثر من 7 آلاف حالة طلاق في العراق خلال تشرين الأول

شفق نيوز - بغداد

نشر مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، احصائية لعدد حالات الزواج والطلاق المسجلة في البلاد ما عدا إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي بلغت أكثر من 40 ألف حالة.

ووفقا للإحصائية، فقد بلغ إجمالي عدد حالات الزواج المسجلة 34617 حالة، وقد تصدرت العاصمة بغداد ونينوى عقود الزواج، ففي جانب الرصافة بلغت عدد حالات الزواج 5139، وفي جانب الكرخ 3809، أما في نينوى فقد بلغت حالات الزواج 3488.

وأما ما يخص الطلاق فقد بلغ اجالي الحالات في المحاكم المدنية العراقية، 7470 حالة، وكذلك حلت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى، وجاءت البصرة في المرتبة الثانية، وفي جانب الرصافة بلغت الحالات 1503 حالات طلاق، وفي الكرخ 1197، وفي البصرة 874.