أكثر من 4 ملايين شخص أحيوا زيارة وفاة الإمام الجواد في مدينة الكاظمية ببغداد

أعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية، يوم الأحد، أن أكثر من أربعة ملايين زائر احيوا ذكرى وفاة الإمام محمد بن علي الجواد في مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد، مؤكدة نجاح الخطة الأمنية والخدمية المعدة لهذه المناسبة الدينية التي يحيها المسلمون الشيعة في كل عام.

وقال علي عبد الحسين السقي نائب الأمين العام للعتبة في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء مراسم الزيارة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدد الزائرين الذين أحيوا هذه المناسبة الدينية خلال الأيام الماضية وحتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم بلغ 4 ملايين، و 59 ألفاً، و 978 شخصاً وسط انسيابية عالية في الحركة والتنظيم عكست مستوى الجاهزية والتنسيق الميداني بين العتبة المقدسة والجهات المعنية.

من جهته قال المتحدث باسم اللجنة الامنية للزيارات المليونية بالعراق اللواء مقداد ميري خلال المؤتمر، إن الخطة الأمنية مرت على ثلاث مراحل، الأولى منها كانت العمليات الاستباقية سبقت الزيارة بنحو شهر شاركت فيها مختلف الصنوف والتشكيلات وأدت ما عليها من واجبات على أتم وجه، والأخرى معالجة الخطوط والثغرات في عموم مناطق بغداد، والمرحلة الثالثة والأخيرة تمثلت بالتنفيذ المباشر.

وأوضح أن "أهم ما ميّز الخطة لهذا العام أن مدينة الكاظمية أُعلنت مدينة منزوعة السلاح، فقد كنّا أمام خطة أمنية وليست عسكرية، خطة تعتمد على الأساليب التقنية المستندة على المعلومات الاستخبارية، مؤكداً عدم تسجيل أي خرق أمني يُذكر، أو حوادث مرورية، أو أي حرائق.