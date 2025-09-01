أكثر من 4 ملايين زائر يحيون زيارة "العسكري" في سامراء

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت العتبة العسكرية، يوم الاثنين، نجاح خطتها الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري.

وذكرت العتبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الزيارة تكللت بالنجاح بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها أقسام العتبة العسكرية وكوادرها، وبمساندة العتبات والوزارات والدوائر الخدمية والأمنية، والهيئات والمواكب الحسينية، وجموع المتطوعين".

وأضافت أن "عدد الزائرين الوافدين إلى مدينة سامراء بلغ أكثر من 4 ملايين زائر، فيما بلغ عدد المتطوعين أكثر من 4190 متطوعاً من مختلف المحافظات العراقية، بمشاركة 100 هيئة تطوعية".

وأشارت إلى "مشاركة 1240 موكباً عزائياً وخدمياً في خدمة الزائرين"، مضيفة أنها "قدمت خدمات إعلامية لأكثر من 95 قناة فضائية ووسيلة إعلامية، كما استقبلت أكثر من 220 إعلامياً من داخل العراق وخارجه، من خلال توفير البث المباشر المجاني، ومنح الموافقات الخاصة بالتصوير، وإنشاء مركز خبري متطور لتقديم الخدمات الإعلامية".

وختمت العتبة حديثها بالقول إن "عدد الجهات الساندة الخدمية والامنية والطبية بلغت ما يقرب 60 جهة".

الإمام الحسن العسكري، هو الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت في المذهب الشيعي الاثني عشري، ووُلد في المدينة المنورة عام 232هـ، وانتقل مع والده الإمام علي الهادي، إلى سامراء بالعراق حيث قضى معظم حياته تحت رقابة الدولة العباسية.

وتوفي الإمام الحسن العسكري في سامراء عام 260هـ، ودُفن في الضريح المعروف وسط مدينة سامراء، والذي يُعد من أبرز المزارات الشيعية في العراق.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى استشهاده سنوياً، كما يُشار إليه بأنه أب للإمام المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية.