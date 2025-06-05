أكثر من 32 ألف زائر إيراني يصلون كربلاء في عرفة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، وصول أكثر من 32 ألف زائر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مدينة كربلاء، للمشاركة في مراسم زيارة يوم عرفة وعيد الأضحى.

وأفاد موقع "إيران بالعربية" بأن الزوار الإيرانيين توافدوا استعداداً لأداء الشعائر الدينية المرتبطة بعيد الأضحى.

وقررت محافظة كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة اليوم الخميس، بمناسبة زيارة يوم عرفة وحلول عيد الأضحى.

وبحسب مجلس المحافظة، فإن قرار العطلة يهدف إلى تسهيل حركة الزائرين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الأمن والنظام خلال المناسبة.