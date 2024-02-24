أكثر من 31 مليون عراقي يستخدمون مواقع التواصل في عام 2024

شفق نيوز/ أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، يوم السبت، وصول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في العراق إلى 31.95 مليون مستخدم، وهو ما يعادل 69.4% من إجمالي عدد سكان البلاد، في أحدث احصائية لهذا العام صدرت في يوم 23 من شهر شباط الحالي.

وأوضح المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وجود زيادة واضحة في عدد المستخدمين عن آخر إحصائية في العام الماضي طبقا لمؤسستي “ وي آر سوشيال” We are social و ” ميلت ووتر ” Meltwater المتخصصتين في هذا المجال.

وأشار المركز إلى أن" عدد مستخدمي المنصات قد تباين في درجة الزيادة والنقصان بالنسبة لمستخدمي المنصات عن العام الماضي، وكما هو موضح:

تيك توك: أصبح العدد 31.95 مليون مستخدم هذا العام بزيادة كبيرة عن العام الماضي، الذي بلغ 23.88 مليون مستخدم.

فيسبوك: ازداد العدد وأصبح 19.30 مليون ، في حين كان العام الماضي 17.95 مليون مستخدم.

يوتيوب: عدد مستخدمي المنصة أصبح 22.80 مليون مستخدم بعد أن كان 24.30 مليون مستخدم العام الماضي.

انستغرام: أصبح العدد 18.25 مليون هذا العام، بعد أن كان 14 مليون العام الماضي.

فيسبوك ماسنجر: أصبح العدد 15.70 مليون مستخدم بعد أن كان 15.10 مليون مستخدم العام الماضي.

سناب شات: أصبح العدد 17.74 مليون مستخدم بعد أن كان 16.10 مليون مستخدم.

اكس: أصبح عدد المستخدمين 2.55 مليون بعد أن كان 2.50 مليون مستخدم.

لينكد ان: اصبح عددهم 1.90 مليون بعد أن كان عدد المستخدمين 1.70 مليون مستخدم.

وأكد المشرف العام على مركز الإعلام الرقمي DMC، مهند حبيب السماوي، وجود زيادة كبيرة في عدد مستخدمي بعض المنصات في العراق، خصوصاً منصة تيك توك، الذي بلغ حوالي 8 مليون مستخدم عن العام الماضي، ومنصة انستغرام الذي بلغ حوالي 4 مليون مستخدم، كما هنالك زيادة في منصتي فيسبوك وسناب شات بحوالي مليون وربع، ومليون ونصف على التوالي .

ويضيف السماوي؛ في مقابل هذه الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي المنصات، نلاحظ وجود نقصان في عدد منصة يوتيوب التي كانت الأعلى في العراق من حيث العدد من جميع المنصات، حيث قل عدد مستخدميها حوالي مليون ونصف مستخدم.

ويرجح السماوي أن نقصان عدد المستخدمين في منصة يوتيوب يرتبط بتوجه المستخدم نحو منصة تيك توك، التي برعت في تقديم مقاطع قصيرة للمستخدمين، وأصبح يفضلها على المقاطع الطويلة، وهو توجه يشمل وينطبق على غالبية دول العالم التي تتغول فيها منصة تيك توك بشكل كبير وتستحوذ على أوقات المستخدمين، خصوصاً من الأجيال الحديثة مثل جيل Z.

من جهته، أشار علي الزهيري، المؤسس المشارك لمركز الإعلام الرقمي DMC ومسؤول الرصد فيه، إلى أنّ فريق مركز الإعلام الرقمي DMC يجدد التأكيد على أن التحليل والمعلومات التي ترد في هذا البيان تستند لإحصائيات مؤسسات رصينة ومحترفة في هذا المجال ولديها أدواتها التي تُمكّنها من الوصول لهذه النتائج .