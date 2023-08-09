أكثر من 300 موكب حُسيني إيراني ينتشر في الحدود العراقية لتقديم الخدمات للزائرين

شفق نيوز/ تعتزم إيران نشر مئات المواكب الحسينية على الحدود مع العراق لتقديم الخدمات للزائرين القاصدين مدينة كربلاء لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

صرّح بذلك رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران حجة سيد مهدي خاموشي في كلمة ألقاها اليوم خلال محفل ديني في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، وفقا لوكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية.

وذكر خاموشي في كلمته، أن أكثر من 300 موکب سيقدمون الخدمات لزوار الاربعين في الحدود العراقية، مردفا بالقول: هذه المواكب ستنتشر في هذه الحدود منذ يوم 10 صفر المقبل.

و شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، على ضمان نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، واللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية لهذا العام، وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لتأمين الجوانب اللوجستية للزيارة الخاصة بإحياء الأربعينية، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني الإعلامي.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.