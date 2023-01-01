أكثر من 30 ألف حادث حريق في العراق خلال العام 2022

شفق نيوز/ أصدرت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، إحصائيات حوادث الحريق التي تم إخمادها من قبل رجال الإطفاء في عموم المحافظات العراقية ماعدا إقليم كوردستان خلال العام 2022.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن تلك الإحصائيات شملت حوادث حريق التي اندلعت داخل مباني حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها.

وبلغت تلك الحرائق في مجموعها (32477) (اثنين وثلاثين ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعين حادث حريق) خلال عام 2022 إذ تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة وتصدر جانب الرصافة على جانب الكرخ بعدد الحوادث فيما كانت محافظة كركوك أقل المحافظات في أعداد حوادث الحريق حيث بلغت (906) حوادث حريق مسجل أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

أما أسباب حوادث الحريق فإنها توزعت كالآتي:

1-تصدر التماس الكهربائي بـ (13297) حادثا حريق في عام 2022 نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية لتشكل 47% من مسببات اندلاع حوادث الحريق في العراق.

2- عبث الأطفال فقد تسبب بـ (5589) حادث حريق.

3- الإهمال تسبب باندلاع بـ (2126) حادث حريق.

4- أعقاب الشكائر تسببت بـ (1362) حادث حريق.

5- حوادث حريق العمد بفعل فاعل بلغت بـ (1280) حادث حريق.

6- حوادث الحريق بسبب شرارة خارجية بلغت بـ (878) حادث حريق.

7- حوادث حريق التسرب الغازي بلغت بـ (774) حادث حريق.

8- حوادث تسرب الوقود بلغت بـ (222) حادث حريق.

9- حوادث حريق بسبب نزاع عشائري بلغت بـ (120) حادث حريق.

10- حوادث حريق اصطدام وسائل النقل بلغت بـ (116) حادث حريق.

11- حوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي بلغت ب (25) حادث حريق.

12- حوادث الحريق بسبب انفجار بلغت بـ (18) حادث حريق.

13- إضافة لي أسباب متفرقة أخرى سجلتها مديرية الدفاع المدني من خلال تقارير الأدلة الجنائية المحددة والمعنية وفق القانون للتحقيق بأسباب الحوادث.