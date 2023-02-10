أكثر من 3 آلاف طالب عراقي يدرسون في جامعات محافظة إيرانية

شفق نيوز/ صرّح محافظ كرمانشاه محمد طیب صحرایی، يوم الجمعة، بأن أكثر من ثلاثة آلاف طالب عراقي يدرسون حالياً في جامعات المحافظة.

وقال صراحيي خلال لقاء جمعه اليوم مع مديري ومسؤولي التعليم في المحافظة، إن 600 من هؤلاء الطلاب العراقيون يدرسون في العلوم الطبية والرعاية الصحية.

و أكد أن تحسين العلاقات العلمية بين كرمانشاه والعراق سيعزز الأمن والسلام في المنطقة ومن الضروري استخدام هذه القدرة بشكل جيد على مختلف المستويات.

وتطرق محافظ كرمانشاه إلى القواسم المشتركة بين أهالي المحافظات المتاخمة للعراق، قائلا: إن دراسة الطلاب العراقيين في المحافظة، تؤدي إلى التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الأمن في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

لمحافظة كرمانشاه، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، حدود مشتركة مع العراق تصل إلى 371 كيلومترا، وهناك منفذان رسميان وخمسة أسواق حدودية نشطة في هذه المحافظة مع العراق.