أكثر من 26 مليار دينار.. توزيع كهرباء البصرة الأعلى جباية في العراق خلال شهر واحد

شفق نيوز - البصرة

حقق فرع توزيع كهرباء البصرة المرتبة الأولى بين فروع توزيع الكهرباء في العراق من حيث حجم الجباية خلال شهر تموز، بعدما تجاوزت الإيرادات المتحققة 26 مليار دينار عراقي، في نتيجة تعكس الإجراءات المتبعة لزيادة نسب التحصيل والحد من التجاوزات على الطاقة الكهربائية.

وقال مدير فرع توزيع كهرباء البصرة، ميثم لازم مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الفرع تمكن من تسجيل أعلى نسبة جباية على مستوى العراق خلال شهر تموز، بعد أن تجاوزت قيمة الإيرادات 26 مليار دينار، وهو ما يعكس نجاح الخطط الموضوعة لتعزيز كفاءة الجباية وتقليل ضائعات الطاقة".

وأضاف، أن "تحقيق هذا الإنجاز جاء بعد اعتماد برنامج عمل ركز على متابعة المشتركين من الفعاليات التجارية ذات الاستهلاك المرتفع، والاستمرار بحملات إزالة التجاوزات، إلى جانب تطبيق توجيهات وزارة الكهرباء، فضلاً عن الجهود التي بذلتها ملاكات الفرع والتزام المواطنين بتسديد أجور استهلاك الطاقة".