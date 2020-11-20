سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أكثر من 2500 إصابة جديدة و49 حالة وفاة بكورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-20T12:36:50+0000
أكثر من 2500 إصابة جديدة و49 حالة وفاة بكورونا في العراق

شفق نيوز/ اظهرت نتائج الفحوص الطبية خلال آخر 24 ساعة تسجيل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق بحسب الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة والبيئة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 2543 اصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي اعداد الإصابات الى 531769.

واشار البيان الى تعافي 2904 مصابا ليصل عدد المتشافين 460394.

وتوفي 49 مصابا خلال اليوم الماضي ليكون عدد المتوفين منذ تفشي الجائحة في العراق ولغاية الآن 11883 فيما مايزال 59492 مصابا قيد العلاج.

related

كورونا في العراق.. محتجون يعيدون فتح طرق واصابات لقادمين من روسيا

Date: 2020-05-30 08:56:56
كورونا في العراق.. محتجون يعيدون فتح طرق واصابات لقادمين من روسيا

العراق يعلن تسجيل 11 حالة اصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-19 13:26:38
العراق يعلن تسجيل 11 حالة اصابة بفيروس كورونا

مستشفيات في بغداد خالية من اشرطة فحص كورونا

Date: 2020-06-03 21:09:24
مستشفيات في بغداد خالية من اشرطة فحص كورونا

الصحة تعلن 8 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

Date: 2020-03-06 21:49:31
الصحة تعلن 8 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

الصحة تتحدث عن خطوات لحماية العراقيين من كورونا

Date: 2020-02-24 11:43:51
الصحة تتحدث عن خطوات لحماية العراقيين من كورونا

كورونا يخطف ضابطاً رفيعاً في وزارة الداخلية

Date: 2020-10-20 19:21:32
كورونا يخطف ضابطاً رفيعاً في وزارة الداخلية

محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي بسبب كورونا

Date: 2020-02-25 19:09:52
محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي بسبب كورونا

تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-03-08 12:29:27
تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في العراق