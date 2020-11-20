أكثر من 2500 إصابة جديدة و49 حالة وفاة بكورونا في العراق

شفق نيوز/ اظهرت نتائج الفحوص الطبية خلال آخر 24 ساعة تسجيل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق بحسب الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة والبيئة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 2543 اصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي اعداد الإصابات الى 531769.

واشار البيان الى تعافي 2904 مصابا ليصل عدد المتشافين 460394.

وتوفي 49 مصابا خلال اليوم الماضي ليكون عدد المتوفين منذ تفشي الجائحة في العراق ولغاية الآن 11883 فيما مايزال 59492 مصابا قيد العلاج.