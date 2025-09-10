أكثر من 22 ألف رحلة حلقت في سماء العراق خلال آب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، إحصائيات حركة الرحلات العابرة والقادمة والمغادرة لشهر آب/ أغسطس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، أصدرت إحصائية بعدد الرحلات العابرة والمغادرة والقادمة لشهر آب/ أغسطس الماضي، حيث سجلت أعلى معدل لها في مطار بغداد الدولي".

وأوضحت أن "أعداد الرحلات المدنية العابرة بلغ 22 ألفاً و720، فيما بلغت الرحلات المغادرة الدولية والداخلية 5832. فيما بلغت الرحلات القادمة 5684".

ومع ارتفاع المعدلات اليومية للطائرات العابرة للأجواء العراقية التي تعكس النشاط المتزايد في قطاع الطيران وتحسين العمليات التشغيلية وتطوير البنية التحتية للمطارات، إلا أن الخطوط الجوية العراقية لا تزال تحت الحظر الأوروبي.

وأعلن عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، كاروان علي يار ويس، في 4 حزيران/يونيو 2025، أن الاتحاد الأوروبي مدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لمدة ستة أشهر أخرى، وبذلك لن تستطيع الطائرات العراقية من إجراء رحلات إلى دول الاتحاد.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في نهاية شهر أيار/مايو 2025، إنجاز (71%) من الخطة التصحيحية لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.

يُشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية تواجه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار الحظر المفروض على طائراتها من قبل الاتحاد الأوروبي.

ويعود تاريخ فرض الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية إلى عام 1991، في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت وفرض العقوبات الدولية على العراق.

وتم رفع الحظر لفترة وجيزة في عام 2009، قبل أن يعاد فرضه مجدداً في عام 2015 بسبب وجود مخالفات بشروط السلامة الجوية.

ويعود سبب هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).