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أكثر من 200 حالة إصابة ووفاة حصيلة الحمى النزفية في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-14T07:55:17+0000
أكثر من 200 حالة إصابة ووفاة حصيلة الحمى النزفية في العراق

شفق نيوز/ نشرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، آخر حصيلة رسمية مسجلة لديها بشأن حالات الإصابات والوفيات بوباء "الحُمى النزفية" الذي تفشى مؤخرا في البلاد.

ووفقا لآخر تحديث لهذا المرض الذي انتشر منذ بداية العام 2022 ولغاية الآن، فإنه تم تسجيل 170 إصابة و31 حالة وفاة بهذا المرض.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.

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