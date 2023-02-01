إحصائية رسمية .. قرابة مليوني عاطل عن العمل في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، أن أكثر من 200 ألف شخص يتقاضون رواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى وجود قرابة مليوني عاطل عن العمل في العراق.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزارة تلقت 600 الف طلب يتعلق بالحصول على الإعانة الاجتماعية تم اقصاء 170 الفا منها لانهم غير مشمولين بالتعليمات والضوابط وبقاء 430 الفا، معلنا البدء بإحالة المتقدمين وفق المعايير المعدة مسبقا أي 430 الفا لهم الأسبقية حسب التقديم من خلال العرض على اللجان الطبية.

وأضاف أن عدد المستفيدين من راتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة 214 الف مستفيد في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، داعيا إلى ضرورة تعديل قانون ذوي الاعاقة لما فيه من خلل يتعلق بالمعين المتفرغ.

وعن أعداد العاطلين عن العمل في العراق، وقال الوزير، إنه "لدينا مليون 700 ألف عاطل عن العمل مسجلون لدى مديرية التعليم المهني، وسنطلق لهم في بداية شهر آذار/مارس المقبل منصة لتسجيلهم تخص منحهم القروض للمشاريع المدرة للدخل".

وتابع الاسدي بالقول "رفعنا تخصيصات المشاريع المدرة للدخل في الموازنة الى اكثر من ترليون دينار، والقرض فيها تصل الى 50 مليونا، ولن تقل عن 20 مليونا".

واعلن الاسدي انه اليوم سيتم اطلاق حملة لرواتب الإعانة الاجتماعية لمليون و700 الف شخص.