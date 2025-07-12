أكثر من 20 فرقة اطفاء عراقية تصل سوريا للمشاركة في اخماد حرائق اللاذقية

شفق نيوز - بغداد/دمشق

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، اليوم السبت، أن أكثر من 20 فرقة إطفاء عراقية هي وكوادرها دخلت الى الحدود السورية للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق الهائلة في مدينة اللاذقية.

ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 150 فريقًا من الدفاع المدني السوري وفرق الإطفاء، إضافة إلى فرق من المؤسسات والوزارات وفرق تطوعية مدعومين بـ300 آلية إطفاء وعشرات آليات الدعم اللوجيستي، إضافة لمعدات هندسية ثقيلة تستخدم لتقسيم الغابات إلى قطاعات يمكن الوصول إليها وفتح الطرق أمام فرق الإطفاء.

كما تشارك في العمليات فرق إطفاء برية من تركيا والأردن والعراق، وفي الجانب الجوي تساهم 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان في تنفيذ عمليات الإخماد الجوي، في إطار تنسيق مشترك لمواجهة الكارثة.

حيث أعلن الدفاع المدني العراقي، الخميس الماضي، عن إرسال 20 فرقة إطفاء للمشاركة بعمليات إخماد حرائق اللاذقية.

ويوم الثلاثاء الماضي، طلبت سوريا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية على الساحل السوري، منذ 3 يوليو/ تموز الجاري.