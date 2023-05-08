أكثر من 19 ألف حالة طلاق في العراق منذ بدء العام الحالي

شفق نيوز/ ارتفعت حالات الطلاق في العراق خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام الحالي، لتصل الى أكثر من 19 ألف حالة، بحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في البلاد.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العراق شهد ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الاول من هذا العام، حيث بلغ عددها الى 19 الف و19 حالة بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة وحسب احصاءات مجلس القضاء الاعلى.

واضاف ان تلك الارقام هي نفسها التي سجلت خلال العام الماضي وتؤشر نسبا عالية وخطيرة في معدلات الطلاق، مؤكداً ان محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الأولى بعدد الحالات والتي بلغت 6609 وبعدها محافظة البصرة بالمرتبة الثانية حيث بلغت عدد الحالات 2429 حالة وهذا يعني أن المحافظتين تشكلان نصف العدد،علما ان الاحصائيات تخص 15 محافظة عدا محافظات الإقليم.

وحذر الرديني، من استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع والتي اغلبها تعود للعامل الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات،مطالباً الحكومة بالعمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك الأسرة والمجتمع.