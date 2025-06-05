أكثر من 180 ألف إيراني إلى العتبات الدينية في العراق لإحياء عيد الأضحى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة حرس الحدود الإيرانية، يوم الخميس، دخول أكثر من 180 ألف زائر إيراني إلى الأراضي العراقية عبر المنافذ الحدودية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بهدف زيارة العتبات الدينية خلال عيد الأضحى.

وقال قائد حرس الحدود الإيراني، أحمد علي غودرزي، في تصريحات للصحفيين خلال زيارة ميدانية إلى منفذ مهران الحدودي، إن "نحو 110 آلاف عبروا من منفذ مهران، و70 ألفاً من منفذي شلامجة وجذابة".

وأوضح غودرزي أن "الهدف الأساسي هو تسهيل حركة الزوار وتوفير البنية التحتية اللازمة استعداداً للمراسم الكبرى الخاصة بزيارة الأربعين"، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الحدود والطرق من خلال توفير التسهيلات المناسبة.

وكان العميد غودرزي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، قد أكد أن السلطات الإيرانية تواصل تنسيقها مع الجهات العراقية المختصة لتأمين عبور الزوار وضمان انسيابية الحركة في المعابر الدولية.