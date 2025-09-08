أكثر من 155 مليار دينار.. ديون مستحقة على آسياسيل وزين العراق (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عن المبالغ المستحقة بذمة كل من شركتي آسياسيل وزين العراق لاتصالات الهاتف المحمول لغاية نهاية شهر حزيران الماضي.

وذكر كتاب الديوان، تنشره ادناه وكالة شفق نيوز، أن المبالغ المستحقة على شركة آسياسيل بلغت 55 ملياراً و594 مليوناً و692 ألفاً و422 ديناراً.

وأضاف البيان أن الديون المترتبة على شركة زين العراق بلغت 100 مليار و285 مليوناً و666 ألفاً و562 ديناراً، فضلاً عن ديون بالدولار الأميركي بلغت 4 ملايين و769 ألفاً و652 دولاراً، ما يعادل أكثر من 5 مليارات و300 مليون دينار.

ولم يتطرق البيان إلى آلية استحصال هذه الديون خلال المرحلة المقبلة، ولا إلى نية تلك الشركات دفع المبالغ المستحقة لخزينة الدولة.