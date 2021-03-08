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أكثر من 1500 وفاة بحوادث المرور خلال 2020 بالعراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-08T16:31:52+0000
أكثر من 1500 وفاة بحوادث المرور خلال 2020 بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين، تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور خلال العام الماضي، مبينة أن أكثر من ١٥٠٠ شخص لقوا حتفهم جراء حوادث المرور في ٢٠٢٠.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية أشرت ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث المرورية بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وقدمها، ورداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين." 

وأضاف ان "محافظة بغداد سجلت اعلى نسبة لعدد الحوادث لعام ٢٠٢٠ بلغت (٨٧١) حادثا، تلتها محافظة صلاح الدين بـ(٧٩٠)، ومحافظة النجف الاشرف بـ(٦٤٨) حادثا". 

وأشار إلى أن "عدد الحوادث المرورية خلال عام (٢٠٢٠) بلغ نسبا مرتفعة وتثير القلق من نتائجها المستقبلية على الحق في الحياة"، مبينا أن "الارقام المسجلة بحسب التقارير الموثقة لدينا هي (٤٦٦٦) حادثا مروريا، وللاسف الكبير تسببت بوفاة (١٥٥٢) مواطنا واصابة بحدود (١٠٦٧٠) اخرين".

وطالب الغراوي "بشكل عاجل" مديرية المرور العامة "بمطابقة معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسية".

كما دعا امانة بغداد ووزارة الإسكان والاعمار والبلديات العامة وكافة المحافظات "بتاثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية حفاظا على المصلحة العامة". 

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