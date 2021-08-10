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أكثر من 1500 عراقي عالقون بين بيلاروسيا وليتوانيا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-10T05:59:57+0000
أكثر من 1500 عراقي عالقون بين بيلاروسيا وليتوانيا

شفق نيوز/ حددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، عدد العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا، بثلاثة آلاف شخص من 37 جنسية مختلفة، اكثر من 1500 منهم عراقيون.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية فراس الخطيب في تصريح لوسائل اعلام رسمية: إن "المفوضية تقدم الدعم الانساني للعراقيين العالقين على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا من خلال التواصل مع السلطات المعنية، والتأكيد على التعامل الانساني معهم، لاسيما أن عدد اللاجئين العالقين هناك يصل الى ثلاثة الاف شخص من 37 جنسية مختلفة، تبلغ نسبة العراقيين منهم نحو 60 %".

واضاف أن "المفوضية تعول على الدول التي يقصدها اللاجئون بأن تقوم بواجبها الانساني تجاههم"، مبينا أن "المفوضية السامية تقدم العون والدعم والاستشارات لهذه الفئة، بموجب القوانين الدولية التي تعمل وفقها الحكومات ومنظمة الهجرة الدولية، بمساعدتهم إما بقبول اللجوء أو إعادتهم طوعا الى بلدانهم الاصلية".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاجئين، من بينهم عراقيون، يحاولون العبور من حدود بيلاروسيا إلى دول الاتحاد الاوروبي مع رفض استقبالهم، ما اثار ضجة كبيرة خصوصا بعد مشاهد "حرق الملابس" طلبا للدفء.

ومن المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء، تسيير رحلة جوية خاصة لإجلاء العراقيين العالقين في بيلاروسيا، وفق ما أعلنته الخارجية العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف إن وفد سفارة العراق لدى موسكو والمتواجد في العاصمة البيلاروسية مينسك قام بتهيئة كافة الإجراءات اللازمة من أجل إتمام نقل العالقين في مينسك.

وأشار إلى أن الفريق الدبلوماسي المقيم في منسك مستمر بمنح جوازات العبور لمن فقد جواز سفره ويرغب بالعودة للوطن.

 

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