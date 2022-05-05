سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكثر من 1500 حالة اختناق في 5 محافظات عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-05T11:09:52+0000
أكثر من 1500 حالة اختناق في 5 محافظات عراقية

شفق نيوز/ سجلت 5 محافظات عراقية اليوم الخميس، أكثر من 1500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد بساعات متأخرة من يوم أمس.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، ان "عددا من المحافظات العراقية سجلت 1529 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي دخلت البلاد من الجهة الغربية الشمالية"، لافتين إلى أن "هذه الحصيلة اولية". 

وبينوا، أن "حالات الاختناق توزعت بين بابل 400 حالة اختناق، والديوانية اكثر 400 حالة، والمثنى 309 حالة، وواسط 380 حالة، وذي قار قرابة الـ40 حالة اختناق". 

وأشاروا إلى أن "الوضع الصحي في هذه المحافظات يتجه لاعلان حالة النفير العام للكوادر الطبية بسبب التزايد المستمر في حالات الاختناق".

وكانت مستشفيات محافظة النجف استقبلت لغاية الساعة (12 ظهرا)  600 حالة مرضية قابلة للزيادة.

فيما سجلت محافظة الأنبار أكثر من 800 حالة اختناق بالعاصفة الترابية.

related

استنفار في مستشفيات النجف.. أكثر من 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

Date: 2022-05-05 10:42:16
استنفار في مستشفيات النجف.. أكثر من 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

قرابة 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة في بغداد

Date: 2022-03-13 04:32:30
قرابة 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة في بغداد

اجواء صفراء مغبرة.. هكذا بدت بغداد صباحاً (صور)

Date: 2022-05-05 08:00:30
اجواء صفراء مغبرة.. هكذا بدت بغداد صباحاً (صور)

مطارا بغداد والنجف يعلقان رحلات جوية بسبب العاصفة الترابية

Date: 2022-05-05 07:24:13
مطارا بغداد والنجف يعلقان رحلات جوية بسبب العاصفة الترابية

"خفت شدتها".. آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق

Date: 2022-05-02 05:39:18
"خفت شدتها".. آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق

مستشفيات العراق تستقبل أكثر من 400 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

Date: 2022-05-01 16:33:11
مستشفيات العراق تستقبل أكثر من 400 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

Date: 2022-03-12 09:41:40
حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

بغداد تتغطى بالتراب بشكل كامل ومستشفياتها تعلن النفير

Date: 2022-05-05 05:28:25
بغداد تتغطى بالتراب بشكل كامل ومستشفياتها تعلن النفير