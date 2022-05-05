أكثر من 1500 حالة اختناق في 5 محافظات عراقية

شفق نيوز/ سجلت 5 محافظات عراقية اليوم الخميس، أكثر من 1500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد بساعات متأخرة من يوم أمس.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، ان "عددا من المحافظات العراقية سجلت 1529 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي دخلت البلاد من الجهة الغربية الشمالية"، لافتين إلى أن "هذه الحصيلة اولية".

وبينوا، أن "حالات الاختناق توزعت بين بابل 400 حالة اختناق، والديوانية اكثر 400 حالة، والمثنى 309 حالة، وواسط 380 حالة، وذي قار قرابة الـ40 حالة اختناق".

وأشاروا إلى أن "الوضع الصحي في هذه المحافظات يتجه لاعلان حالة النفير العام للكوادر الطبية بسبب التزايد المستمر في حالات الاختناق".

وكانت مستشفيات محافظة النجف استقبلت لغاية الساعة (12 ظهرا) 600 حالة مرضية قابلة للزيادة.

فيما سجلت محافظة الأنبار أكثر من 800 حالة اختناق بالعاصفة الترابية.