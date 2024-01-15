أكثر من 140 هزة أرضية ضربت العراق في 2023

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، أن 142 هزة أرضية تم تسجيلها في العراق خلال العام 2023تراوحت قوتها من درجة إلى خمس درجات على مقياس ريختر المكون من تسع درجات.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عدد الهزات الأرضية الكلي المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال العام الماضي بلغ 142 هزة أرضية تراوحت قوتها بين 1-5 درجات، في حين بلغت أعماقها البؤرية بين 2-34كم.

وأشارت إلى أن تسجيل 115 زلزالاً داخل إیران، وفي تركيا 29 زلزالاً، و16 على الحدود العراقية الإيرانية، و8 زلازل في سوريا، وزلزالاً واحداً على الحدود العراقية التركية.

وبينت أن النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتحديداً بالقرب من الشريط الحدودي العراقي الإيراني في مناطق جنوب - وجنوب شرق دربندیخان، وشرق كلار في السليمانية، وخانقين ومندلي في ديالى، وقضاء بدرة بواسط، وفي نينوى، وكركوك، ودهوك، وأربيل، مع تسجيل هزات أرضية في المناطق القريبة والمجاورة للعراق من تركيا وإيران وسوريا وبقوة متفاوتة من منطقة لأخرى.

ولفتت الهيئة إلى أن السليمانية تصدرت المحافظات بأكبر عدد من الأحداث الزلزالية حيث بلغت 31 هزة أرضية، تلتها ديالى بـ23 هزة، بعدها نينوى بـ20 هزة، وميسان 14، وكركوك 13، ودهوك 12، وأربيل 11، وواسط 9، والبصرة 4، وصلاح الدين 2، ومحافظات بغداد والأنبار والديوانية هزة أرضية واحدة لكل منها.

وأوضحت الهيئة أن عدد التقارير الصادرة بالهزات الآنية 43 تقريراً، ومعظمها تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مواقع الهزات ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية، مؤكدة أن النشاط الزلزالي لسنة 2023 مقارب من حيث العدد لآخر ثلاث سنوات.