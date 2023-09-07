أكثر من 130 الف زائر عراقي وفدوا الى تركيا في تموز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة السياحة التركية اليوم الخميس، ان اكثر من 130 الف زائر عراقي وفدوا إلى تركيا للسياحة في شهر تموز 2023.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "عدد زوار العراقيين الى تركيا خلال تموز بلغ 134.444 ألف سائح منخفضة بنسبة 25.61% عن نفس الفترة من عام 2022 الذي بلغ 180.736 ألف سائح، فيما ارتفعت بنسبة 25.23% عن نفس الفترة من عام 2021 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 107.449 ألف سائح".

واضاف ان "نسبة السياح العراقيين يشكلون 1.88% من السياح العالم الذين وفدوا الى تركيا خلال شهر تموز من العام الحالي".

واشار الى ان "العراق بالمرتبة الثانية عربيا بعدد السياح الى تركيا في شهر تموز من العام الحالي"، مشيرة الى "السعودية جاءت في مقدمة الدول العربية بعدد 225 الف سائح، ومن ثم الاردن ثالثا بعدد 73 ألف سائح، ومن ثم الكويت رابعا بعدد 66 الف سائح، ومن ثم لبنان خامسا بعدد 35 الف سائح، والجزائر سادسا بعدد 31 الف سائح، الامارات سابعا 30 الف سائح".