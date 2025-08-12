أكثر من 1000 إعلامي يشاركون بتغطية "الأربعين" في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أعلن رئيس فرع نقابة الصحفيين في كربلاء، حسين الشمري، يوم الثلاثاء، عن مشاركة واسعة لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية في تغطية مناسبة "الزيارة الأربعينية" لهذا العام.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الفضائيات المشاركة في التغطية بلغ 41 قناة، إضافة إلى 9 إذاعات و11 وكالة أنباء"، مبيناً أن "إجمالي عدد الإعلاميين والصحفيين والفنيين المشاركين وصل إلى 1080 شخصاً، من بينهم 167 إعلامياً عربياً وأجنبياً".

وأضاف أن "التغطية الميدانية اعتمدت على 16 سيارة بث مباشر (SNG) و20 جهاز لايف يو، ما مكّن من نقل فعاليات الزيارة إلى العالم بشكل متواصل"، مؤكداً أن "الحضور الإعلامي بهذا الحجم يعكس الأهمية العالمية للزيارة ويبرز الجانب الإنساني والخدمي فيها".

وتعد الزيارة الأربعينية واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يحيي ملايين المسلمين الشيعة ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

وتُصادف الزيارة الأربعينية يوم 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة لتأمين الحشود وتوفير الخدمات.