أكثر من 100 تشكيلي عراقي يجسدون السلام بلوحاتهم انطلاقاً من القمة العربية (صور)

شفق نيوز/ نظمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مساء اليوم الاثنين، معرضاً تشكيلياً بحضور لفيف من المسؤولين والفنانين والمثقفين، حيث ضم صوراً ولوحات من الكاريكاتير للفنان جبار صابر قادر، من إقليم كوردستان، ومعرضاً شخصياً للفنان معتصم الكبيسي ومشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي.

وقال وكيل وزارة الثقافة قاسم السوداني، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المعرض مهم جداً لأنه شامل ويأتي على خلفية انعقاد القمة العربية في بغداد".

وأضاف، أن "المعرض تميز عن سواه باستقطاب العديد من لوحات الفنانين العراقيين المغتربين، إضافة إلى فناني المحافظات"، مؤكداً، أن "الوزارة تعكف دوماً على احتضان الفعاليات الثقافية والفنية، وتحتفي برموز الثقافة والفن".

من جانبه، قال مدير عام دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة قاسم محسن، لشفق نيوز، إن "العديد من الفنانين بمجال الرسم والتشكيل والنحت والخزف شاركوا بهذا المعرض الذي يقام على هامش انعقاد القمة العربية"، مؤكداً، "مشاركة اكثر من 100 فنان بهذا المعرض، انفتحت تجاربهم الفنية على مختلف الاتجاهات والمدارس الفنية".

وأكد أن "وزارة الثقافة حريصة على مشاركة الفنانين العراقيين من جنوب العراق الى شماله"، منوهاً، الى "وجود أعمال حداثوية في الفن التشكيلي تواكب اتجاهات الحداثة العالمية في فن التشكيل".

وأشار، إلى أهمية "معرض الكاريكاتير الذي قدمه الفنان جبار صابر، الذي جاء من إقليم كوردستان ليقدم معرضه الزاخر بالأصالة والإبداع"، مبيناً، أن "لوحات وصور هذا الفنان عبرت جميعها عن الحرب والسلام".

أما التشكيلية فاطمة العبيدي، من محافظة كركوك، فقد أكدت لوكالة شفق نيوز، أن لوحتها "مزجت العديد من الألوان للتعبير عن حضارة العراق الغنية بالتنوع".

وأضافت أن "اللوحة تضمنت نوراً يصعد إلى السماء وهي حالة رمزية تمثل رغبة الشعب العراقي في السلام، وأن الجميع بحاجة ماسة إلى هذا النور"، مبينة، أن "الرسالة التي وجهها الفنانون في هذا المعرض للقادة العرب المشاركين في القمة هي رسالة السلام".

بدورها، أوضحت التشكيلية راية شنشل، من محافظة بغداد في حديثها لشفق نيوز، انها شاركت بـ"لوحة تشكيلية تخص القمة العربية عكست من خلالها معاناة العراقيين خلال الفترة السابقة من الارهاب والقتل والتهجير".

وأضافت، أن "لوحتها عبرت عن صمود العراق بوجه الإرهاب، وقدرته على استعادة حضوره ووحدته وتماسكه ما يجعله مؤهلاً لأن يلعب دوراً محورياً في المنطقة لترسيخ التعاون والسلام".

ولفتت إلى أن "اللوحة تمثل خريطة مفككة بلون أحمر يرمز للصراعات في المنطقة، تقابلها قبضة ذهبية ترمز للعراق، تعبر عن الإصرار والوحدة العربية دون حدود".