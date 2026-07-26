أكثر من 1.5 مليون.. العراق يعلن ارتفاع عدد الوافدين لزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأحد، ارتفاع عدد الزائرين الوافدين إلى البلاد منذ الأول من شهر محرم إلى أكثر من 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم، مع استمرار تدفق الزائرين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، لوكالة شفق نيوز، إن عدد الزوار الوافدين إلى العراق منذ الأول من محرم ولغاية ليلة أمس بلغ مليوناً و500 ألف و977 زائراً من مختلف دول العالم.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، أمس السبت، أن إجمالي عدد الوافدين إلى العراق منذ الأول من محرم بلغ مليوناً و273 ألفاً و758 وافداً، مؤكدة أن حركة الدخول عبر المنافذ الحدودية تجري بانسيابية وفق الخطط الأمنية والخدمية المعتمدة.

وتشهد محافظة كربلاء سنوياً توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة.