أكثر من 1.1 مليون زائر أجنبي يغادرون العراق بانتهاء الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- البصرة/ ميسان/ ديالى/ النجف

أعلن مسؤولون محليون ومصادر في محافظات البصرة وميسان وديالى الحدودية مع إيران، والنجف، مساء اليوم الثلاثاء، مغادرة نحو مليوناً و144 ألفاً و523 زائراً أجنبياً الأراضي العراقية، من أصل ما يزيد على الخمسة ملايين زائر غير عراقي، بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية.

وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في البصرة، عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الأمنية والخدمية بخصوص التفويج العكسي نجحت من دون أي مشاكل أو حالات تذكر.

وأشار إلى أن "منفذ الشلامجة الجديد ساعدنا كثيراً بعد أن نجحت الحكومة المحلية بإنهاء المشروع وافتتاحه قبل زخم الزيارة الأربعينية، إذ نجح المنفذ في تجاوز التحديات التي كنا نعاني منها في السنوات السابقة ومنها استيعاب الزخم الكبير وتنظيم حركة الزائرين والمركبات".

وبين الفريجي أن عدد الوافدين الإيرانيين عبر منفذ الشلامجة خلال الزيارة الأربعينية أكثر من 750 ألف زائر، وما يزيد على ستة آلاف زائر من الجنسيات الأخرى، مضيفاً أن عدد المغادرين من المنفذ بالتفويج العكسي أكثر من 600 ألف زائر.

​بدوره أكد عضو مجلس محافظة ميسان، حسين المرياني، انتظام حركة دخول وخروج زوار الأربعينية عبر منفذ الشيب الحدودي في المحافظة، مبيناً أن هناك تظافراً لجهود الجهات الحكومية والأمنية والشعبية الساندة.

​وذكر المرياني لوكالة شفق نيوز، أن "عملية دخول الزائرين عبر منفذ الشيب جرت بانسيابية عالية وتنظيم ومتابعة جيدة من قبل فصائل الحشد الشعبي والقوات الأمنية"، لافتاً إلى أنه "لم يتبق أي زائر متوقف في المنفذ بفضل الجهود المشتركة للمتبرعين، وسيارات الدولة، والمتابعة الخاصة من حكومة ميسان بشقيها التنفيذي والتشريعي، إلى جانب دور الحشد الشعبي والمواكب الحسينية في التفويج والتنظيم".

​وأضاف أن "التفويج العكسي يسير بنفس الانسيابية، والتنظيم، والنظام العالي"، مشيراً إلى مشاركة واسعة من الحشد، والقوات الأمنية، والمتبرعين، فضلاً عن مساندة سيارات ودوائر الدولة كافة، ومنها وزارات النفط، الكهرباء، وباقي الوزارات التي أسهمت بفاعلية في عملية التفويج العكسي".

​وكشف المرياني، عن "أعداد الزائرين الوافدين عبر منفذ الشيب بلغ 200 ألفاً و477 زائراً، في حين تستمر عمليات المغادرة والخروج من البلاد بصورة مستمرة حيث بلغ عدد المغادرين 155 ألفاً و780 زائراً حتى يوم أمس".

إلى ذلك، قال مدير إعلام مطار النجف الدولي، عمار الطفيلي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن عمليات التفويج العكسي للزائرين تسير بانسيابية تامة، دون تسجيل أي مشاكل أو معوقات.

وأوضح أنه لا توجد أي إشكالات تتعلق بعدد الطائرات أو الرحلات، مبيناً أن جميع الرحلات تُنفذ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبانسيابية كاملة، دون تسجيل أي إرباك في حركة المسافرين أو الملاحة الجوية.

وأضاف أن جميع كوادر مطار النجف الدولي مستنفرة وتعمل على مدار الساعة من أجل خدمة المسافرين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وضمان انسيابية إجراءات السفر والوصول خلال فترة التفويج العكسي.

وبين الطفيلي أن عدد المسافرين المغادرين عبر مطار النجف بلغ 88 ألفاً و653 مسافراً.

فيما أفاد مصدر مسؤول في منفذ المنذرية بمحافظة ديالى، بأن عدد الزائرين الإيرانيين الذين تم تفويجهم عكسياً حتى الآن من العراق يتجاوز 300 ألف زائر.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لكونه غير مخول بالتصريح، لوكالة شفق نيوز، عدم تسجيل أي مشاكل لوجستية أو تنظيمية وهناك استنفار أمني وخدمي مستمر لإكمال التفويج.

وأشار إلى توفر أكثر من 500 سيارة لنقل الزائرين من ساحة التفويج في جديدة الشط بمحافظة ديالى المحاذية للعاصمة بغداد صوب المنفذ وهي سيارات مدنية تابعة لمواطنين متطوعين ينقلون الزائرين مجاناً إضافة إلى السيارات الحكومية المخصصة للنقل.

وأعلنت محافظة كربلاء مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء الزيارة الأربعينية بمشاركة أكثر من 22 مليون زائر من داخل العراق وخارجه.

ولاحقاً أعلنت محافظة النجف انتهاء مراسم الزيارة باستقبال وتفويج أكثر من 17 مليون زائر من داخل العراق وخارجه.