أكثر من نصف مليون طالب يؤدون الامتحانات النهائية لمرحلة الثالث المتوسط بالعراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، عن انطلاق امتحانات طلبة الثالث المتوسط "الدور الأول" في محافظات العراق كافة اليوم الأحد بمشاركة نحو 501644 طالب وطالبة.

وذكرت الوزارة في بيان اصدره المكتب الاعلامي اليوم، انها استكملت في وقتٍ سابق جميع الاجراءات الفنية والادارية الخاصة باداء الامتحانات، مؤكدةً على الطلبة ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الواردة من اللجنة الدائمة للامتحانات، وتكثيف الجهود لاجتياز الامتحانات النهائية بمعايير علمية وتحقيق الاهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وأعرب معالي وزير التربية، علي حميد الدليمي، عن امنياته للطلبة بالتوفيق والنجاح وبما ينسجم مع حجم الجهود التي بذلت من قبل الملاكات التعليمية التي اوصلتهم لهذه المرحلة الدراسية بكل كفاءة واقتدار، وبالشكل الذي يرفع اسم العراق عالياً في المحافل العلمية كافة.