أكثر من نصف سكان العراق يعانون من ضغوطات نفسية بسبب الازدحامات

شفق نيوز/ ذكر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، يوم الأحد، ان 60% من العراقيين يعانون من ضغوطات نفسية بسبب الازدحامات المرورية في الشوارع العامة.

وقال الغراوي في بيان اليوم، إن الازدحامات المرورية احد الاسباب المباشرة لزيادة التلوث في العراق كون السرعة المنخفضة للسيارات تعني المزيد من الاحتراق للوقود مثل البنزين ووقود الديزل في محركات الاحتراق الداخلي التي تنبعث منها كمية كبيرة من الغازات الدفيئة وخاصة ثاني أوكسيد الكاربون في الغلاف الجوي.

واضاف ان عدد من المدن العراقية تعاني من ازدحامات مرورية في أوقات الذروة وصلت إلى 200% عن المؤشرات الطبيعية .

كما أشار الغراوي الى ان طرق العاصمة بغداد تستوعب 300 ألف سيارة في وقت الذروة في حين أن عدد السيارات في وقت الذروة فيها يصل إلى مليون سيارة.

وتابع القول إن: 60% من العراقيين يعانون من ضغوطات نفسية بسبب الازدحامات المرورية اضافة الى الخسائر الاقتصادية التي تسببها هذه الازدحامات .

وطالب الغراوي الحكومة بتفعيل النقل العام وشق الطرق الحلقية لكل المحافظات وإنشاء المدن الإدارية خارج مراكز المدن الرئيسية وإعادة نظام العمل بالزوجي والفردي للسيارات وإدامة الطرق والأنفاق وربط المحافظات بطرق دولية بمواصفات عالمية والبدء بتسقيط موديلات السيارات لغاية عام 2012 لتخفيف الزخم في الشوارع.