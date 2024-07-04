أكثر من مليون رب أُسرة ينتظرون قراراً من الحكومة العراقية للحصول على "الرعاية"

شفق نيوز/ صرّح عضو اللجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية امير المعموري، يوم الخميس، أن أكثر من مليون رب أُسرة ينتظرون صدور قرار من الحكومة العراقية بمنح رواتب الرعاية الاجتماعية الشهرية.

وقال المعموري في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان هناك كتاباً يطلب من رئاسة الوزراء تخصيص الأموال اللازمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأمرين الأول يتعلق بهيئة الحماية الاجتماعية لشمول الوجبة السابعة والوجبات الأخرى بالمنح المالية، والآخر يتعلق بتوفير الأموال الخاصة الى المعين المتفرغ لان تعديل القانون 38 لسنة 2013 يحتوي على زيادة في رواتب المعين اصبح المبلغ الذي يُعطه له 250 الف دينار.

وأردف بالقول إن الامرين لغاية الان لم يتوفر فيها المبالغ المالية اللازمة حتى في جداول الموازنة التي اقرها مجلس النواب، وما زالت هناك كتب ومخاطبات مع رئاسة الوزراء، وكذلك وزارة المالية بخصوص توفير المبالغ اللازمة لغرض دعم الطبقات الفقيرة والمتعففة في المجتمع.

وأشار المعموري إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها قوائم بأسماء الذين قدموا على شبكة الحماية الاجتماعية الذين زارهم الباحث الاجتماعي حيث يتجاوز عددهم مليون رب أسرة، مؤكدا أن هؤلاء ينتظرون التخصيص المالي الشمَولهم براتب الحماية الاجتماعية.