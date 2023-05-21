أكثر من مليون تلميذ يتوجهون للمراكز الامتحانية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، عن توجه أكثر من مليون و 150 ألف تلميذ في الصف السادس الابتدائي الى القاعات الامتحانية لاداء امتحاناتهم العامة صباح اليوم الأحد الموافق 2023/5/21، بعد أن هيأت لهم المستلزمات اللوجستية كافة .

وقال مكتب وزير التربية الإعلامي في بيان اليوم، ان وزارة التربية صَبت جُل اهتمامها وإمكاناتها لتوفير كل ما يحتاجه التلاميذ داخل المراكز الإمتحانية ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الوزارية الساندة من أمن و كهرباء وصحة لضمان راحتهم و إكمال العملية الامتحانية بانسيابية ويسر دون معوقات تذكر .