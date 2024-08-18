أكثر من مليوني إيراني دخلوا العراق لأداء الزيارة الاربعينية

شفق نيوز/ أعلن نائب وزير الداخلية ورئيس اللجنة المركزية للأربعين مجيد ميراحمدي، أن أكثر من مليوني زائر عبروا الحدود الايرانية باتجاه العراق لغاية الآن لأداء زيارة أربعينية.

وقال أحمدي في تصريح للصحفيين، إن نحو مليونين و 200 ألف زائر عبروا حدود ايران الى العراق لاداء زيارة الاربعين حتى الان بينهم أكثر من 450 ألف زائر أجنبي.

وأضاف أن الزوار الباكستانيين يواصلون المرور عبر الاراضي والحدود الايرانية الى العراق بصورة منتظمة وجيدة جدا ولا توجد أية مشكلة في هذا المجال.

وكانت السفارة الايرانية في بغداد قد أعلنت مساء أمس السبت أن هناك قرابة 2000 موكب خدمي ايراني موزعة على ثلاثة منافذ حدودية والعتبات المقدسة التي يقصدها الزائرون داخل العراق.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قد اعلن قبل انطلاق الزيارة، تحديد أربعة منافذ حدودية برية دولية تعمل على مدار الساعة لاستقبال الزائرين الأجانب الذين يقصدون البلاد لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، متوقعا دخول قرابة 5 ملايين من أولئك الزائرين إلى العراق.