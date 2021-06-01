كثافة سكانية "كبيرة جداً" تغزو العاصمة.. أكثر من 8.5 مليون نسمة تسكن بغداد

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الثلاثاء، أن نفوس العاصمة بغداد بلغت اكثر من 8.5 مليون نسمة في العام الماضي 2020 تليها محافظتي نينوى والبصرة، مبينة أن عدد نفوس اقليم كوردستان بلغ اكثر من 5.5 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "نفوس العاصمة بغداد خلال العام الماضي 2020، وفق التقديرات السكانية بلغت 8.558.625 مليون نسمة بكثافة تبلغ 4.555 الف لكل كيلو متر مربع"، مبيناً أن "الكثافة السكانية في بغداد تعتبر كبيرة جداً مقارنة بباقي المحافظات الاخرى نظراً لصغر مساحتها مقارنة بعدد نفوسها".

وأضاف أن "محافظة نينوى جاءت ثانياً بعدد النفوس حيث بلغت 3.928.215 مليون نسمة، وبكثافة تبلغ 37.323 نسمة لكل كيلو متر مربع"، مشيراً إلى أن "عدد نفوس البصرة التي جاءت ثالثاً بلغت 3.063.059 مليون نسمة وبكثافة سكانية تبلغ 19.070 نسمة لكل كيلو متر مربع".

وأشار الهنداوي إلى أن "محافظة ذي قار بلغ عدد نفوسها 2.206.514 مليون نسمة وبكثافة السكانية بلغت 12.900 الف نسمة، فيما بلغ عدد نفوس محافظة الانبار 1.865.818 مليون نسمة بكثافة سكانية تبلغ 137.808 الف نسمة لكل كيلو متر مربع".

وأشار إلى أن "عدد نفوس مدن اقليم كوردستان في عام 2020 تبلغ 5.591.723 مليون نسمة حيث بلغ عدد نفوس محافظة اربيل 1.953.341 مليون نسمة بكثافة سكانية بلغت 15.074 الف نسمة لكل كيلو متر مربع، فيما بلغ عدد نفوس محافظة السليمانية 2.277.171 مليون نسمة وبكثافة بلغت 17.023 الف نسمة لكل كيلو متر مربع، فيما بلغ نفوس محافظة دهوك 1.361.211 مليون نسمة بكثافة بلغت 6.553 الف نسمة لكل كيلو متر مربع".

واعلنت وزارة التخطيط في كانون الثاني 2021، أن عدد سكان العراق نهاية عام 2020 ووفق التقديرات السكانية للجهاز المركزي للإحصاء بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة".

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.