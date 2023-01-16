كثافة الضباب توقف الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ توقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الاثنين، "بشكل مؤقت" بسبب حالة كثافة الضباب.

وأبلغ مصدر في مطار بغداد الدولي، وكالة شفق نيوز، إن "المطار عن توقف الحركة الملاحية، بشكل مؤقت، بسبب الظروف الجوية"، لافتا الى "وصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م".

وعادة ما تتوقف الحركة الجوية في مطار بغداد، خلال حالات القس الحرجة وانعدام الرؤية، كما حدث خلال الاسابيع الماضية، لتعود بعد انجلاء الضباب.

ولاحقا أفادت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، بتوقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100م ، موضحة أنه سيتم الإعلان عن طبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومناطق جنوبي العراق، منذ ساعات الفجر الاولى، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية.