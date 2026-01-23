كثافة الثلوج تقطع طريق كركوك – السليمانية

شفق نيوز- كركوك

أفادت مصادر محلية في كركوك، يوم الجمعة، بانقطاع حركة المرور على طريق كركوك – السليمانية بدءاً من ناحية قره هنجير وصولاً إلى منطقة باني مقان قرب جمجمال، نتيجة تساقط كثيف للثلوج.

وقال مصدر في الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في كركوك لوكالة شفق نيوز إن "الثلوج المتساقطة خلال الساعات الماضية بلغت كثافة كبيرة على مناطق الطريق الممتد من قره هنجير حتى باني مقان، ما أدى إلى تعذر حركة المركبات بشكل كامل، مع توقع استمرار التساقط حتى مساء اليوم".

وأضاف أن "فرق الصيانة والمرور تعمل على فتح الطريق تدريجياً وتأمين سلامة المواطنين، مع استمرار التحذيرات بخصوص السفر على الطرق الجبلية حتى تحسن الأحوال الجوية".

ودعت الجهات الرسمية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل ومتابعة الإرشادات المرورية، لتجنب الحوادث نتيجة الانزلاقات وارتفاع سماكة الثلوج.