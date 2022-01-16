"كتلة أوروبية" تجتاح العراق تقلب الأجواء رأساً على عقب

شفق نيوز/ رجح المتنبئ الجوي العراقي، صادق العطية، يوم الأحد، أن تشهد العاصمة بغداد، وست محافظات أخرى، موجة ثلوج يوم الخميس المقبل، متأثرة بـ"كتلة أوروبية".

وذكر العطية، في منشور له على موقع فيسبوك، أن "مساء يوم الأربعاء، وصباح الخميس المقبلين، هناك موجة ثلوج جديدة في العراق"، لافتاً إلى أن "التوقعات تشير إلى شمول العاصمة بغداد، وصلاح الدين، ديالى، الأنبار، وشمال واسط، وأغلب مناطق نينوى وكركوك، إضافة لمعظم مدن إقليم كوردستان".

وأضاف: "يجب التمييز بين (الكتلة الأوروبية) الباردة القطبية، وبين الكتلة (السيبيرية) الباردة، واعتمادا على تمركز المرتفع الأطلسي فإن هبوب الرياح شرق أوروبا (حاليا) هو شمالي غربي، أي قادمة من القطب مع انخفاض الضغط شمال شرق أوروبا".

وأوضح أن ذلك يعني أن "العراق يتأثر حالياً بـ(كتلة أوروبية) وليست (سيبيرية)، ومن المتوقع أن تشتد البرودة على المنطقة يومي الأربعاء والخميس، بسبب اندماج مرتفعين سطحيين الأول سيبيري والثاني أوربي".

وأعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، عن هطول موجة من الثلوج في أغلب المناطق الجبلية ومراكز المدن والأقضية والنواحي، فيما أكدت استمرار تساقط الأمطار والثلوج لغاية صباح الغد.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ ليلة أمس، سيشتد تأثيرها أكثر غدا الاثنين، ليصل ارتفاع نسبة تساقط الثلوج إلى متر واحد في بعض المناطق الجبلية، وفقا لتوقعات الطقس.