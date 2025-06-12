كتلة هوائية أوروبية تزيح موجة الحر مؤقتاً عن العراق

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس، يوم الخميس، إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة من أوروبا، تبدأ الاثنين المقبل (16 حزيران الجاري)، مسببة تراجعاً مؤقتاً لموجة الحر الحالية بالبلاد.

وأوضح الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، درجات الحرارة سوف تنخفض قليلاً، بالمناطق الشمالية والوسطى، ومن ثم تصل إلى الجنوب يوم الثلاثاء، وبعدها تعود الأجواء إلى طبيعتها حارة بالنهار ومعتدلة ليلاً".

وأشار عطية إلى أنه "من المتوقع أيضاً في الفترة نفسها، حدوث موجات غبار متوسطة الكثافة تبدأ من الشمال الغربي وتتحرك للوسط والغرب"، داعياً أصحاب أمراض الحساسية إلى توخي الحذر.