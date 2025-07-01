كتلة هوائية معتدلة تجلب الغبار وتلطف الأجواء شمالي العراق

شفق نيوز – بغداد

أعلن المنبئ الجوي صادق العطية، يوم الثلاثاء، أن كتلة هوائية معتدلة اندفعت يوم أمس الاثنين من الجهة الغربية والشمالية الغربية، ما أدى إلى حدوث فوارق حرارية واسعة النطاق تسببت بنشاط موجات غبار، تركزت بشكل أكبر في مناطق شمال غربي البلاد.

وقال العطية لوكالة شفق نيوز، إن "معظم مدن البلاد تأثرت بهذه الأجواء، لكن بدرجات أقل مقارنة بالشمال الغربي، وموجات الغبار الكثيف ما تزال حتى مساء اليوم عالقة في أجواء مدن شمالي البلاد نتيجة سكون الرياح، فضلاً عن تأثيرها على المناطق الجبلية".

وأضاف أن "الغبار المثار يظهر في مناطق متفرقة وبدرجات متفاوتة بين المتوسط والخفيف، ومن المتوقع أن يتسرب تدريجياً خلال ساعات الليل إلى مناطق أخرى".

وأشار العطية إلى أن "الرياح ستستقر غداً الأربعاء في المناطق الشمالية الغربية، بينما قد تشهد بعض المدن جنوب البلاد وجنوب نينوى نشاطاً غبارياً وقت النهار، على أن يهدأ الغبار مع حلول الليل".

أما درجات الحرارة، فأكد العطية أنها "ستشهد انخفاضاً طفيفاً لتصبح الأجواء أكثر اعتدالاً في شمال البلاد، كما تنخفض عن معدلاتها المعتادة في مدن الوسط والجنوب".