كتلة هوائية معتدلة تجتاح العراق وتتسبب بإنخفاض درجات الحرارة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، أن تجتاح كتلة هوائية معتدلة مناطق ومدن العراق نهاية الأسبوع الجاري مما يتسبب بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتعرض تدريجياً هذه الليلة لعبور كتلة هوائية معتدلة ترافقها رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة قليلاً ابتداءً من غربي العراق، ومحافظة صلاح الدين وتتحرك منتصف الليل وساعات فجر الغد في المدن الوسطى والجنوبية كافة.

وأضاف أن انخفاضاً يطرأ على درجات الحرارة بفارق ثلاث درجات هبوط غداً الخميس، وتزداد انحسار الأجواء الحارة يومي الجمعة والسبت.

وتابع الزيادي، القول إن: نجم سهيل سيشرق السبت القادم 16 شهر أيلول الحالي، موضحاً أن الأجواء ستبدأ تبرّد ليلاً وتعتدل نهاراً معلنة دخول فصل الخريف في حساب "البدو العرب قديماً"، والذي يصادف فلكياً وحسابياً يوم 22 أيلول الجاري في الحساب العلمي.

وقال أيضا، إن: هناك أياماً تبقى حارة، قليلاً لما تبقى من هذا الشهر.