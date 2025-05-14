كتلة هوائية معتدلة الحرارة تندفع صوب العراق مع توقعات باستقرار الأجواء نحو أسبوعين

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي صادق عطية، يوم الأربعاء، أن تندفع غداً كتلة هوائية تنخفض معها درجات الحرارة، وأن تستقر الأجواء بعدها في البلاد مع ارتفاع تدريجي في الحرارة لغاية نهاية الشهر الجاري مع احتمالية اثارة الغبار المحلي في بعض الأحيان.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تحليلات خرائط الطقس تشير إلى اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة نحو البلاد خلال هذه الليلة وصباح يوم غد الخميس، تتسبب بإثارة موجات من الغبار، تتركز بشكل أكبر في المناطق الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد بتأثير أقل إلى بعض مناطق الوسط والجنوب، إضافةً إلى أجزاء من شمال البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف أنه "من المتوقع أن ترافق هذه الكتلة رياح شمالية غربية نشطة السرعة، تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بدءاً من يوم غد الخميس 15 أيار، ويستمر هذا الانخفاض حتى يوم السبت 17 أيار، لتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي بعد ذلك".

فرص الأمطار

ووفقا لعطية، فإن "التوقعات تشير إلى احتمال هطول زخات من الأمطار الرعدية يوم الخميس على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تكون مصحوبة بالبرق والرعد. كما تتهيأ الفرص لهطول زخات خفيفة من الأمطار صباح الخميس على مناطق محدودة من العاصمة بغداد وواسط وديالى.

استقرار الطقس

وتابع عطية القول إن "التنبؤات الجوية إلى تشير ميل الأجواء نحو الاستقرار اعتبارا من ساعات نهار ومساء يوم الخميس، ومن المرجّح استمرار هذا الاستقرار لفترة قد تتجاوز أسبوعا أو أسبوعين، مع بقاء احتمالية إثارة الغبار المحلي واردة خلال بعض الفترات نتيجة نشاط الرياح السطحية".