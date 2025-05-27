كتلة هوائية قادمة من أوروبا تتسبب بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم/ التنبؤ، يوم الثلاثاء، تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا تتسبب بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وبشكل مؤقت.

ووفقا للهيئة في تقرير صادر عنها اليوم، فإنه، "رغم التغيرات المُناخية التي تعيشها منطقتنا، يودّعنا شهر أيار هذا العام بأجواء أقل حرارة من المعتاد، إذ تشير توقعات نماذج الطقس إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستشهده مدن البلاد كافة بدرجات متفاوتة، بالتزامن مع دخولنا رسميا فصل الصيف مناخيا.

وأضافت أنه "من المتوقع أن تبدأ الكتلة الهوائية المعتدلة القادمة من أوروبا بالتأثير على أجواء البلاد اعتبارا من يومي الأربعاء والخميس 28-29 أيار، لتُسهم في تراجع درجات الحرارة بعدة درجات في مختلف المناطق، مما يجعل الطقس أكثر اعتدالاً وميلاً للحرارة خلال ساعات النهار وتحديدا مدن شمال ووسط البلاد".

وتابعت الهيئة، أنه ذروة ذروة الانخفاض يوم الجمعة، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 5-6 درجات مئوية دون المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة.

وبحسب التنبؤات:

ستسجل المنطقة الوسطى درجات حرارة عظمى تتراوح بين 38-39°م،

فيما تشهد مدن الجنوب أجواءً أكثر دفئا بدرجات تتراوح بين 43-45°م،

بينما تكون درجات الحرارة في شمال البلاد معتدلة نسبيا، ما بين 34-38°م.

كما تشير التوقعات الى أن "الانخفاض يُعدّ مؤقتا، لكنه يمنح فسحة من الراحة قبل أن يستعيد الصيف حدته المعتادة".