كتلة هوائية "دافئة" تقترب من أجواء العراق

شفق نيوز- بغداد

توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، اليوم الاثنين، تأثر العراق بكتلة هوائية دافئة مطلع الأسبوع المقبل، يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة وحالة جوية ممطرة في بعض المناطق.

وقال عطية في منشور له عبر مواقع التواصل، إن الكتلة الهوائية الدافئة متوقع أن تؤثر على المنطقة والعراق اعتباراً من يوم السبت 31 يناير / كانون الثاني ولغاية صباح يوم الأربعاء، مبيناً أنها ستترافق مع حالة جوية ممطرة في بعض الأماكن.

وأضاف أن درجات الحرارة سترتفع خلال هذه الفترة، مع هبوب رياح جنوبية شرقية أو جنوبية غربية.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة جديدة ابتداءً من مساء يوم غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى صباح الخميس، بعد انحسار الحالة الحالية واستقرار نسبي للأجواء، وأشارت إلى أن الأمطار ستركز على شمال البلاد مع بعض الغزارة، وتمتد لاحقاً إلى مدن الجنوب وأجزاء من المنطقة الوسطى.