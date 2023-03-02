كتلة هوائية تقتحم الأجواء العراقية وتحذير من نزلات البرد والغبار

شفق نيوز / كشف منبئ جوي، اليوم الخميس، عن وجود كتلة هوائية دافئة تسيطر حالياً على الأجواء العراقية وفي الشرق الأوسط بشكل عام، فيما حذر من نزلات برد نتيجة انخفاض متوقع بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل.

وقال المنبئ الجوي صادق عطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "كتلة هوائية دافئة تسيطر على اجواء عموم الشرق الأوسط والعراق حالياً".

وأضاف عطية ان "من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يوم التلاثاء المقبل بفارق يصل الى ما بين 7-10 درجات مئوية".

وبينّ عطية أن "من الواضح هناك تقلبات في درجات الحرارة خلال هذه الايام تستوجب الحذر من نزلات البرد ومن موجات الغبار".