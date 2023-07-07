كتلة هوائية تسبب بانخفاض درجات الحرارة في إقليم كوردستان وتوقعات بهطول للأمطار

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الجمعة، أن تتأثر مناطق إقليم كوردستان العراق بكتلة هوائية معتدلة تنخفض معها درجات الحرارة اعتباراً من الاسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه "اعتبارا من يوم غد السبت

كتلة هوائية معتدلة تسبب انخفاض درجات الحرارة في مدن الشمال"، (إقليم كوردستان).

وأشار إلى استمرار تأثر مدن الوسط والجنوب بكتلة هوائية حارة ودرجات حرارة فوق المعدل العام.

ونوه عطية إلى توقعات بهطول زخات امطار رعدية خفيفة يوم الاثنين في مناطق من دهوك.